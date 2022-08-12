Роспотребнадзор заинтересовался проблемой среднеуральцев

13 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Ведомство взяло на контроль ситуацию с отсутствием воды в Среднеуральске с 6 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты северного екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области взяли на контроль ситуацию с отсутствием воды у жителей Среднеуральска. Водоснабжающей организации города направлено предостережение, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В управление Роспотребнадзора поступили жалобы жителей Среднеуральска на ограничение водоснабжения жилых домов. После проверки информации в адрес поставщика — МУП „Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства“ направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в соответствии с ч.1 ст. 49 Федерального закона 248. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа. Пресс-служба мэрии Среднеуральска ответила URA.RU, что новое оборудование взамен вышедшего из строя уже установлено. После установки насоса и восстановления работы скважины потребуется время на заполнение системы. Мэрия отмечает, что прежний арендатор, отвечающий за водоснабжение и водоотведение в Среднеуральске — ООО «ТВК», передал системы водоснабжения и водоотведения обратно в муниципалитет в критично изношенном состоянии. «Сложившаяся ситуация — результат качества эксплуатации сетей города частной компанией. В настоящее время идет работа по определению самых „болезненных“ точек системы для планирования и принятия своевременных мер по предотвращению последствий некачественной эксплуатации», — сообщили в пресс-службе мэрии Среднеуральска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты северного екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области взяли на контроль ситуацию с отсутствием воды у жителей Среднеуральска. Водоснабжающей организации города направлено предостережение, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «В управление Роспотребнадзора поступили жалобы жителей Среднеуральска на ограничение водоснабжения жилых домов. После проверки информации в адрес поставщика — МУП „Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства“ направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в соответствии с ч.1 ст. 49 Федерального закона 248. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа. Пресс-служба мэрии Среднеуральска ответила URA.RU, что новое оборудование взамен вышедшего из строя уже установлено. После установки насоса и восстановления работы скважины потребуется время на заполнение системы. Мэрия отмечает, что прежний арендатор, отвечающий за водоснабжение и водоотведение в Среднеуральске — ООО «ТВК», передал системы водоснабжения и водоотведения обратно в муниципалитет в критично изношенном состоянии. «Сложившаяся ситуация — результат качества эксплуатации сетей города частной компанией. В настоящее время идет работа по определению самых „болезненных“ точек системы для планирования и принятия своевременных мер по предотвращению последствий некачественной эксплуатации», — сообщили в пресс-службе мэрии Среднеуральска.