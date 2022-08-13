В Запорожской области готовят избирательные участки к референдуму. Фото

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, электорат, выборы, избирательный участок, голосование, избиратели, день голосования
В Запорожской области пройдет референдум о присоединении к России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области начали ремонт избирательных участков к референдуму о присоединении к России. Об этом в своем telegram-канале сообщает телеканал «ЗаTV».

«В селе Тимошовка Запорожской области стартовал ремонт избирательных участков. Работы рассчитывают завершить к 20 августа. В общем в Михайловском районе планируют открыть 20 участков», — сообщает телеканал.

Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.

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В Запорожской области начали ремонт избирательных участков к референдуму о присоединении к России. Об этом в своем telegram-канале сообщает телеканал «ЗаTV». «В селе Тимошовка Запорожской области стартовал ремонт избирательных участков. Работы рассчитывают завершить к 20 августа. В общем в Михайловском районе планируют открыть 20 участков», — сообщает телеканал. Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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