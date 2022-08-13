В Запорожской области готовят избирательные участки к референдуму. Фото

13 августа 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

В Запорожской области пройдет референдум о присоединении к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области начали ремонт избирательных участков к референдуму о присоединении к России. Об этом в своем telegram-канале сообщает телеканал «ЗаTV». «В селе Тимошовка Запорожской области стартовал ремонт избирательных участков. Работы рассчитывают завершить к 20 августа. В общем в Михайловском районе планируют открыть 20 участков», — сообщает телеканал. Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России. Фото: пресс-служба телеканала «ЗаTV» Фото: пресс-служба телеканала «ЗаTV» Фото: пресс-служба телеканала «ЗаTV»

В Запорожской области начали ремонт избирательных участков к референдуму о присоединении к России. Об этом в своем telegram-канале сообщает телеканал «ЗаTV». «В селе Тимошовка Запорожской области стартовал ремонт избирательных участков. Работы рассчитывают завершить к 20 августа. В общем в Михайловском районе планируют открыть 20 участков», — сообщает телеканал. Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.