В Запорожской области начали ремонт избирательных участков к референдуму о присоединении к России. Об этом в своем telegram-канале сообщает телеканал «ЗаTV».
«В селе Тимошовка Запорожской области стартовал ремонт избирательных участков. Работы рассчитывают завершить к 20 августа. В общем в Михайловском районе планируют открыть 20 участков», — сообщает телеканал.
Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.
Фото: пресс-служба телеканала «ЗаTV»
Фото: пресс-служба телеканала «ЗаTV»
Фото: пресс-служба телеканала «ЗаTV»
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В Запорожской области начали ремонт избирательных участков к референдуму о присоединении к России. Об этом в своем telegram-канале сообщает телеканал «ЗаTV». «В селе Тимошовка Запорожской области стартовал ремонт избирательных участков. Работы рассчитывают завершить к 20 августа. В общем в Михайловском районе планируют открыть 20 участков», — сообщает телеканал. Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.