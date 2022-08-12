Курганец на улице избил сожительницу, а потом проводил ее до дома

Курганец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Между 44-летним курганцем и его сожительницей произошел на почве ревности: мужчина на улице избил потерпевшую, а после помог ей дойти до дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКРФ по Курганской области.

«В начале июня текущего года между возвращающимися домой обвиняемым и его сожительницей на почве ревности произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина на улице жестоко избил потерпевшую, после чего помог ей дойти до дома. Установлено, что они оба находились в состоянии алкогольного опьянения», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Через несколько дней состояние здоровья потерпевшей начало ухудшаться. Она была госпитализирована в медучреждение. И вскоре скончалась от полученных телесных повреждений. В этот же день по подозрению в совершении преступления был задержан сожитель женщины. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит городской суд.

Ранее URA.RU писало, что рядом с баром «Егерь» в центре Кургана женщины устроили драку, еще четыре девушки пытались разнять их. Также корреспонденты агентства сообщали, что курганцы обеспокоены «регулярными побоищами» возле указанного заведения. А в конце июля, а Курганской области был заключен под стражу 64-летний житель деревни Новое Лушниково Кетовского округа, обвиняемый в убийстве спящего товарища. Преступление было совершено на почве ревности.