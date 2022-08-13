13 августа 2022

На Украине легализуют продажу огнестрельного оружия гражданским

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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, армия, оружие, трофеи, автоматы
Украинцам нужно огнестрельное оружие для защиты своего жилья, считает Денис Монастырский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время Верховная рада примет закон о легализации оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского.

На Украине легализуют хранение огнестрельного оружия для защиты жилья мирных жителей, заявил Денис Монастырский. «Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента», — уточнил министр.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На фоне серьезных боевых потерь украинские власти начали массовую мобилизацию. ВСУ занимаются принудительным призывом мирного населения в армию. Киевские власти также хотят сделать женщин военнообязанными. Также на Украине предложили призывать в армию пенсионеров.

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В ближайшее время Верховная рада примет закон о легализации оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского. На Украине легализуют хранение огнестрельного оружия для защиты жилья мирных жителей, заявил Денис Монастырский. «Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента», — уточнил министр. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На фоне серьезных боевых потерь украинские власти начали массовую мобилизацию. ВСУ занимаются принудительным призывом мирного населения в армию. Киевские власти также хотят сделать женщин военнообязанными. Также на Украине предложили призывать в армию пенсионеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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