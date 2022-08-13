В ЯНАО увеличилась площадь лесных пожаров

14 августа на территории округа действует 11 природных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки более чем на 1000 гектаров увеличилась площадь лесных пожаров. Как сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии округа, в регионе горит 4 797,7 гектаров леса. По данным на 13 августа, пожары бушевали на площади 3 566,5 гектаров.

«По состоянию на 09:00 часов 14 августа на территории округа действует 11 природных пожаров на общей площади 4 797,7 гектаров. Из них локализовано шесть пожаров на площади 2 950 гектаров, на тушении задействовано 420 человек», — отмечается в сообщении.

За сутки пожарные ликвидировали три возгорания на площади 913,7 гектаров. При тушении используется автомобильная техника, а также тракторы и вертолеты с водосливными устройствами.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО действует 16 природных пожаров, площадь которых составляет больше 3,5 тыс. га. На их тушение привлекли более 450 человек, почти сотня из которых привлечены в рамках межбазового маневрирования.