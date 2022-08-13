В Надыме (ЯНАО) на Юбилейной площади установили мебель, которая сделана из песка и бывшего мусора. Информация о новой фудзоне опубликована в telegram-канале администрации Надымского района.
«Новая мебель не только симпатичная, но и экологичная — ограждения, столы, скамейки и урны сделаны из песка и переработанного пластика. Выглядит продукция точь-в-точь как дерево, но не горит, не выгорает и не деформируется со временем», — рассказали в администрации.
Поблизости расположены кафе. Элементы фудзоны изготовлены в России.
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В Надыме (ЯНАО) на Юбилейной площади установили мебель, которая сделана из песка и бывшего мусора. Информация о новой фудзоне опубликована в telegram-канале администрации Надымского района. «Новая мебель не только симпатичная, но и экологичная — ограждения, столы, скамейки и урны сделаны из песка и переработанного пластика. Выглядит продукция точь-в-точь как дерево, но не горит, не выгорает и не деформируется со временем», — рассказали в администрации. Поблизости расположены кафе. Элементы фудзоны изготовлены в России. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском провели масштабную экологическую акцию. В течение нескольких месяцев удалось собрать около тонны перерабатываемого мусора.