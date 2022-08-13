Элементы фудзоны изготовлены в России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) на Юбилейной площади установили мебель, которая сделана из песка и бывшего мусора. Информация о новой фудзоне опубликована в telegram-канале администрации Надымского района.

«Новая мебель не только симпатичная, но и экологичная — ограждения, столы, скамейки и урны сделаны из песка и переработанного пластика. Выглядит продукция точь-в-точь как дерево, но не горит, не выгорает и не деформируется со временем», — рассказали в администрации.

Поблизости расположены кафе. Элементы фудзоны изготовлены в России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском провели масштабную экологическую акцию. В течение нескольких месяцев удалось собрать около тонны перерабатываемого мусора.