МИД РФ озвучил условие прекращения любых отношений с США

США могут забыть об отношениях с РФ, если они объявят страну спонсором терроризма, сказала Захарова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

США могут забыть о любых отношениях с Россией, если Вашингтон объявит РФ «страной-спонсором терроризма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Это вопрос к уровню тех людей, с которыми мы имеем дело. Все неоднократно было заявлено. Они же чужими руками проводят эту мысль», — ответила Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Так она ответила на вопрос телеведущего о том, понимают ли США о риске «полностью забыть об отношениях с РФ» в случае признания страны спонсором терроризма.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявлял, что в случае объявления РФ «страной-спонсором терроризма» дипломатические отношения Москвы и Вашингтона достигнут точки невозврата. По словам Дарчиева, США предупреждены о позиции Москвы.

Сейм Латвии 11 августа объявил Россию спонсором терроризма. В российском дипведомстве добавили, что такой шаг Риги противоречит действующему международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств.