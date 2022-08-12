МИД предупредил США о рисках признания РФ «спонсором терроризма»

В случае признания России «спонсором терроризма» дипломатические отношения Москвы и Вашингтона достигнут точки невозврата. С таким предупреждением выступил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию „страной — спонсором терроризма“. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — заявил Даричев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что «американская сторона предупреждена» об этом.
11 августа Сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Также власти страны запретили выдавать визы россиянам. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что решение Сейма Латвии признать Россию «государством-спонсором терроризма» показывает неонацистскую сущность властей страны. В российском дипведомстве добавили, что такой шаг Риги противоречит действующему международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств.
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