В Екатеринбурге ответили соратнице Соловьева на «бандеровцев»

Организаторы кинофестиваля «Одна шестая» не оставили без внимания обвинения Екатерины Ипатовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы кинофестиваля «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, заявили URA.RU, что мероприятие находится вне политики. Они сделали это в ответ на обвинения куратора волонтерской роты по УрФО и соратницы телеведущего Владимира Соловьева Екатерины Ипатовой, сказавшей, что «в Екатеринбург слетелись фанаты бандеровцев и Украины».

«Фестиваль — это место состязания творческих компетенций. Мы не Канны, не Берлин, где состязаются во многом политические позиции. „Одна шестая“ задуман и реализуется как индустриальное событие. А делать кино сложнее, чем навешивать ярлыки», — прокомментировали организаторы кинофестиваля.

Ранее URA.RU сообщало, что соратница телеведущего Владимира Соловьева и куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова раскритиковала участников международного кинофестиваля «Одна шестая». Ипатова назвала трех участников мероприятия, которые, по ее данным, выступали против специальной операции РФ на Украине: кинокритика Егора Москвитина, киноведа Гульбару Толомушову и актера Евгения Цыганова.

«Одна шестая» — первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента. Фестиваль предлагает кинематографистам-дебютантам выразить свои идеи и обменяться опытом на международной площадке. В Екатеринбурге его проводит «Свердловская киностудия». Целью фестиваля стало развитие молодого российского кино и технологии кинопроизводства Урала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу фестиваля. На момент публикации ответ не поступил.