Екатерина Ипатова раскритиковала участников кинофестиваля «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соратница телеведущего Владимира Соловьева и куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова раскритиковала участников международного кинофестиваля «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге с 12 по 17 августа. В своем telegram-канале она написала, что на мероприятие «слетелись фанаты бандеровцев и Украины».

«Угадайте, в каком городе деятели искусств, подписавшие письмо против спецоперации, примут участие в фестивале, проходящем при поддержке Минкульта РФ? В Екатеринбург на господдержку снова слетелись фанаты бандеровцев и Украины», — говорится в сообщении.

Ипатова привела в пример трех участников: кинокритика Егора Москвитина, киноведа Гульбару Толомушову и актера Евгения Цыганова. По ее данным, ранее они выступали против специальной военной операции РФ на Украине.

«Можно было бы посмотреть остальных гостей, но, во-первых, зачем, если и этих достаточно с головой, а, во-вторых, тяжело разбираться в сортах… Традиционно все закрыли глаза и потеряли память. Бюджеты творят волшебство. Уверена, что одним философским пароходом нам не обойтись, но дождаться бы хоть одного», — добавила Ипатова.

«Одна шестая» — первый международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента. Фестиваль предлагает кинематографистам-дебютантам выразить свои идеи, и обменяться опытом на международной площадке. В Екатеринбурге его проводит «Свердловская киностудия». Целью фестиваля стало развитие молодого российского кино и технологии кинопроизводства Урала.

Корреспондент URA.RU за комментарием в пресс-службу фестиваля. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Екатерина Ипатова встретила в Москве поляка-оппозиционера Марчина Миколаека, поддерживающего спецоперацию РФ на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация. Марчин уже прилетел в Екатеринбург.

Скрин: telegram-канал «ИпатоVa»