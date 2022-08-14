14 августа 2022
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12 августа 2022

В Пермском крае пропавшая 6-летняя Настя Брихунец найдена мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Тело пропавшей девочки обнаружили в ночь с 14 на 15 августа Фото:

Шестилетняя Настя Брихунец, пропавшая 12 августа в Чусовском округе (Пермский край), найдена мертвой. Об это рассказала Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Тело шестилетней девочки найдено в Пермском крае. Она пропала 12 августа», — написано в telegram-канале ТАСС cо ссылкой на слова Мизулиной.

Известно, что тело ребенка волонтеры обнаружили в том месте, где уже неоднократно проводились поиски. Сотрудники Национального центра помощи пропавшим выражают искренние соболезнования родным и близким Насти Брихунец.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка в темных штанах и светлой футболке с фиолетовыми рукавами. 2 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Прикамские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения Насти. На месте происшествия работали криминалисты. Силовики и волонтеры проводили комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшей девочки. С целью установления местонахождения ребенка было осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей. За сведения о местонахождении девочки полиция объявляла вознаграждение.

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Шестилетняя Настя Брихунец, пропавшая 12 августа в Чусовском округе (Пермский край), найдена мертвой. Об это рассказала Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. «Тело шестилетней девочки найдено в Пермском крае. Она пропала 12 августа», — написано в telegram-канале ТАСС cо ссылкой на слова Мизулиной. Известно, что тело ребенка волонтеры обнаружили в том месте, где уже неоднократно проводились поиски. Сотрудники Национального центра помощи пропавшим выражают искренние соболезнования родным и близким Насти Брихунец. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка в темных штанах и светлой футболке с фиолетовыми рукавами. 2 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Прикамские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения Насти. На месте происшествия работали криминалисты. Силовики и волонтеры проводили комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшей девочки. С целью установления местонахождения ребенка было осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей. За сведения о местонахождении девочки полиция объявляла вознаграждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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