В Пермском крае пропавшая 6-летняя Настя Брихунец найдена мертвой

15 августа 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Тело пропавшей девочки обнаружили в ночь с 14 на 15 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Шестилетняя Настя Брихунец, пропавшая 12 августа в Чусовском округе (Пермский край), найдена мертвой. Об это рассказала Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. «Тело шестилетней девочки найдено в Пермском крае. Она пропала 12 августа», — написано в telegram-канале ТАСС cо ссылкой на слова Мизулиной. Известно, что тело ребенка волонтеры обнаружили в том месте, где уже неоднократно проводились поиски. Сотрудники Национального центра помощи пропавшим выражают искренние соболезнования родным и близким Насти Брихунец. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка в темных штанах и светлой футболке с фиолетовыми рукавами. 2 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Прикамские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения Насти. На месте происшествия работали криминалисты. Силовики и волонтеры проводили комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшей девочки. С целью установления местонахождения ребенка было осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей. За сведения о местонахождении девочки полиция объявляла вознаграждение.

Шестилетняя Настя Брихунец, пропавшая 12 августа в Чусовском округе (Пермский край), найдена мертвой. Об это рассказала Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. «Тело шестилетней девочки найдено в Пермском крае. Она пропала 12 августа», — написано в telegram-канале ТАСС cо ссылкой на слова Мизулиной. Известно, что тело ребенка волонтеры обнаружили в том месте, где уже неоднократно проводились поиски. Сотрудники Национального центра помощи пропавшим выражают искренние соболезнования родным и близким Насти Брихунец. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае объявили о поисках маленького ребенка в темных штанах и светлой футболке с фиолетовыми рукавами. 2 августа около 7 вечера 6-летняя девочка ушла в магазин и не вернулась. Прикамские следователи возбудили уголовное дело после исчезновения Насти. На месте происшествия работали криминалисты. Силовики и волонтеры проводили комплекс мероприятий, направленных на поиски пропавшей девочки. С целью установления местонахождения ребенка было осмотрено более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошено более 100 свидетелей. За сведения о местонахождении девочки полиция объявляла вознаграждение.