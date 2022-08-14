«Уралвагонзавод» после визита Шойгу делает партию новых гаубиц

На уральском заводе приступили к производству «самоходок» «Мальва» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На «Уралвагонзаводе» начали изготовление опытно-промышленной партии 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва». При этом испытания орудия продлятся до конца 2022-го года, сообщили в пресс-службе завода.

«В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность создаваемой САУ и соответствие требованиям тактико-технического задания. Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых — конец 2022 года», — цитируют РИА Новости представителей завода.

Одновременно с испытаниями на заводе приступили к изготовлению опытно-промышленной партии гаубиц. В описании говорится, что максимальная дальность стрельбы «самоходки» достигает 24,5 километра, а боекомплект машины заявлен на уровне 30 снарядов различного назначения. Масса гаубицы — 32 тонны. «Мальва» использует уже стоящее на вооружении российской армии орудие 2А64.

Ранее URA.RU сообщало, что 12 августа «Уралвагонзавод» посетил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа на УВЗ, также ему показали новейшие разработки в области бронетехники и оружия.