14 августа 2022

Певица Монеточка предупредила подписчиков о скорых родах. Видео

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Лиза Монеточка беременна и ждет девочку Фото:

Беременная певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала в соцсетях, что у нее наступила предполагаемая дата родов. Девушка ждет рождения дочки со дня на день.

«У меня сегодня ПДР, поэтому все может случиться в любую секунду, и я ищу любые предвестники родов. Но у меня и так все болит, тянет, ноет, колет, поэтому не знаю… Каких-то явных [признаков] нет, продолжаем ждать. Я в нетерпении, в радостном предвкушении, страха нет вообще», — рассказала Монеточка в сториз в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.).

В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности и ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы.

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Беременная певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала в соцсетях, что у нее наступила предполагаемая дата родов. Девушка ждет рождения дочки со дня на день. «У меня сегодня ПДР, поэтому все может случиться в любую секунду, и я ищу любые предвестники родов. Но у меня и так все болит, тянет, ноет, колет, поэтому не знаю… Каких-то явных [признаков] нет, продолжаем ждать. Я в нетерпении, в радостном предвкушении, страха нет вообще», — рассказала Монеточка в сториз в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности и ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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