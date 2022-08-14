Лиза Монеточка беременна и ждет девочку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Беременная певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала в соцсетях, что у нее наступила предполагаемая дата родов. Девушка ждет рождения дочки со дня на день.

«У меня сегодня ПДР, поэтому все может случиться в любую секунду, и я ищу любые предвестники родов. Но у меня и так все болит, тянет, ноет, колет, поэтому не знаю… Каких-то явных [признаков] нет, продолжаем ждать. Я в нетерпении, в радостном предвкушении, страха нет вообще», — рассказала Монеточка в сториз в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.).

В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности и ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы.