Генерал-полковник Александр Лапин выполняет боевые задачи на Украине с конца марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил участников спецоперации РФ на Украине, проявивших мужество и героизм при освобождении ЛНР. Он вручил им ордена Александра Невского, Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», Жукова и Суворова.

«Боевые друзья, мы с вами вместе прошли уже немало боевых верст. Немало с вами освободили городов и сел, и в этом освобождении от нацистских захватчиков — наш священный долг, это наша с вами миссия. В этом и смысл, братцы, нашей жизни», — заявил Лапин в видео, опубликованном в telegram-канале Zvezdanews.

Лапин выполняет боевые задачи на Украине с конца марта. В начале июля президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя России. Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Объявляя ее, президент РФ Владимир Путин обозначал, что ключевая цель кампании — демилитаризация и денацификация Украины. Об освобождении ЛНР министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину 3 августа.