Генерал ВСУ заявил об опустевших складах США с вооружением

Украина не может больше надеяться на военную помощь США, считает генерал ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У США нет дополнительного вооружения для украинской армии. При этом запасы военной помощи на Украине подходят к концу. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооруженных сил и то, что они дают, — это не так уж много », — передает слова Кривоноса Pravda.Ru.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада значительно увеличили военные поставки для Вооруженных сил Украины. Однако, в начале августа, Пентагон отказался продолжать поставлять РСЗО HIMARS на Украину, так как уже выполнил обещания по количеству поставок. По словам отставного полковника американской морской пехоты Марка Канчиана, ВСУ рискуют уже через несколько месяцев остаться без ракет для РСЗО HIMARS.