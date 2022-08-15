Депутаты приняли решение об отставке пермского мэра

Теперь официально: Дума Березников прекратила полномочия Константина Светлакова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума Березников Пермского края удовлетворила заявление на увольнение по собственному желанию главы муниципалитета Константина Светлакова. Временно исполнять его полномочия будет Михаил Шинкарев, находящийся на посту замглавы администрации, говорится на сайте Березниковской Думы.

«На внеочередном заседании Березниковской городской Думы депутаты приняли решение об отставке главы города Березники — главы администрации города Березники Константина Светлакова и досрочном прекращении его полномочий. Решение было принято на основании письменного заявления Константина Светлакова об отставке по собственному желанию», — сообщается на сайте Березниковской городской Думы.

Он проработал главой города менее двух лет и объяснил свой уход с должности желанием проводить больше времени с семьей. Однако эксперты полагают, что у него не сложились отношения с местными элитами — крупными промышленниками. «Фактически градообразующие предприятия участвуют в управлении городом, оказывают влияние на решения по ключевым вопросам, а Константин Светлаков решил, что советоваться с ними не обязательно и можно действовать самостоятельно», — приводит «Ъ-Прикамье» слова источника, знакомого с ситуацией в муниципалитете.

Комментируя свое изъявление досрочно покинуть пост, Константин Светлаков добавил, что в городе сформирована команда профессионалов, которая доведет до конца намеченные проекты. Ранее URA.RU сообщало, что источники в политэлитах в числе возможных претендентов на освободившийся пост мэра Березников называют спикера местной думы, технического директора ПАО «Уралкалий» Эдуарда Смирнова и гендиректора ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» Михаила Кузвесова. Трест принадлежит «Уралкалию».