15 августа 2022

В Перми возбудили еще одно дело после гибели пропавшей девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в поселке Верхнечусовские Городки после гибели 6-летней Насти Брихунец. Пермский край
Девочка пропала по дороге в магазин Фото:

После гибели шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края возбудили второе уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

«Следствие будет в том числе проверять действия сотрудников муниципальных и прочих управлений, курирующих вопросы воспитания и безопасности детей. Получить официального подтверждения информации в органах предварительного следствия журналисту не удалось», — отмечает издание.

В понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обстоятельств гибели 6-летней девочки в Пермском крае. Ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в пожарном водоеме за магазином. Следствие изучает несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Мама девочки не верит, что ребенок мог самостоятельно попасть в пожарный колодец. URA.RU опубликовало фоторепортаж из Верхнечусовских Городков, где произошла трагедия.

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После гибели шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края возбудили второе уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах. «Следствие будет в том числе проверять действия сотрудников муниципальных и прочих управлений, курирующих вопросы воспитания и безопасности детей. Получить официального подтверждения информации в органах предварительного следствия журналисту не удалось», — отмечает издание. В понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обстоятельств гибели 6-летней девочки в Пермском крае. Ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в пожарном водоеме за магазином. Следствие изучает несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Мама девочки не верит, что ребенок мог самостоятельно попасть в пожарный колодец. URA.RU опубликовало фоторепортаж из Верхнечусовских Городков, где произошла трагедия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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