В Перми возбудили еще одно дело после гибели пропавшей девочки

16 августа 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Девочка пропала по дороге в магазин Фото: Максим Анфалов © URA.RU После гибели шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края возбудили второе уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах. «Следствие будет в том числе проверять действия сотрудников муниципальных и прочих управлений, курирующих вопросы воспитания и безопасности детей. Получить официального подтверждения информации в органах предварительного следствия журналисту не удалось», — отмечает издание. В понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обстоятельств гибели 6-летней девочки в Пермском крае. Ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в пожарном водоеме за магазином. Следствие изучает несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Мама девочки не верит, что ребенок мог самостоятельно попасть в пожарный колодец. URA.RU опубликовало фоторепортаж из Верхнечусовских Городков, где произошла трагедия.

После гибели шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края возбудили второе уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах. «Следствие будет в том числе проверять действия сотрудников муниципальных и прочих управлений, курирующих вопросы воспитания и безопасности детей. Получить официального подтверждения информации в органах предварительного следствия журналисту не удалось», — отмечает издание. В понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обстоятельств гибели 6-летней девочки в Пермском крае. Ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в пожарном водоеме за магазином. Следствие изучает несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Мама девочки не верит, что ребенок мог самостоятельно попасть в пожарный колодец. URA.RU опубликовало фоторепортаж из Верхнечусовских Городков, где произошла трагедия.