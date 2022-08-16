Businessinsider: поляки скупают сахар на фоне нехватки топлива

Жители Польши на фоне газового кризиса скупают сахар и масло, из-за этого в магазинах уже появляются пустые полки. Причина этого — паника среди населения и высокие цены на продукты, которые связаны с антироссийскими санкциями.
«В последние недели много внимания уделялось нехватке угля, из-за которого тысячи домохозяйств в Польше не спят по ночам перед приближающейся зимой. В сети также есть множество фотографий, на которых видны пустые полки магазинов и отсутствие сахара или масла. Это — результат чрезмерного покупательского спроса», — говорится в статье польского издания Businessinsider.
Согласно данным СМИ, цена на сахар в Польше увеличилась примерно на 39%. Из-за того, что люди боятся газового кризиса, они «бездумно» скупают продукты, вызывая дефицит. Однако в этой же статье сообщается и о нехватке угля на польском рынке и растущих ценах на этот энергоресурс.
«В настоящее время не хватает 4,5 млн тонн угля. Премьер-министр страны поручил государственным компаниям закупить недостающее сырье. На данный момент склады пусты», — отмечается в статье.
Проблемы с продовольствием и ценами на продукты у Европы начались после введения жестких антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Правительство России уже придумало несколько антикризисных пакетов мер для помощи населению и бизнесу. Но больше в этой ситуации пострадали государства, входящие в ЕС. Германия к 2030 году потеряет не менее 365 млрд долларов из-за кризиса, который вызвали ограничения против РФ. В Европе может начаться голод из-за последствий антироссийских санкций. В парламенте Венгрии признали, что санкции против РФ разнесут экономику Европы. В Финляндии уже обвинили Венгрию в ослаблении Евросоюза перед Россией, передает телеканал 360. Там добавили, что санкции, которые ввели европейские страны, «невероятно легко обойти», уточняет MK.RU.
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Жители Польши на фоне газового кризиса скупают сахар и масло, из-за этого в магазинах уже появляются пустые полки. Причина этого — паника среди населения и высокие цены на продукты, которые связаны с антироссийскими санкциями. «В последние недели много внимания уделялось нехватке угля, из-за которого тысячи домохозяйств в Польше не спят по ночам перед приближающейся зимой. В сети также есть множество фотографий, на которых видны пустые полки магазинов и отсутствие сахара или масла. Это — результат чрезмерного покупательского спроса», — говорится в статье польского издания Businessinsider. Согласно данным СМИ, цена на сахар в Польше увеличилась примерно на 39%. Из-за того, что люди боятся газового кризиса, они «бездумно» скупают продукты, вызывая дефицит. Однако в этой же статье сообщается и о нехватке угля на польском рынке и растущих ценах на этот энергоресурс. «В настоящее время не хватает 4,5 млн тонн угля. Премьер-министр страны поручил государственным компаниям закупить недостающее сырье. На данный момент склады пусты», — отмечается в статье. Проблемы с продовольствием и ценами на продукты у Европы начались после введения жестких антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Правительство России уже придумало несколько антикризисных пакетов мер для помощи населению и бизнесу. Но больше в этой ситуации пострадали государства, входящие в ЕС. Германия к 2030 году потеряет не менее 365 млрд долларов из-за кризиса, который вызвали ограничения против РФ. В Европе может начаться голод из-за последствий антироссийских санкций. В парламенте Венгрии признали, что санкции против РФ разнесут экономику Европы. В Финляндии уже обвинили Венгрию в ослаблении Евросоюза перед Россией, передает телеканал 360. Там добавили, что санкции, которые ввели европейские страны, «невероятно легко обойти», уточняет MK.RU.