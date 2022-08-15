Клава Кока сокрушается, что не может увезти Бибера в Москву

16 августа 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Клава Кока обнаружила пасту в честь Бибера в одном из американских ресторанов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) с огорчением отметила, что не может забрать с собой пасту под названием «Бибер», которая так понравилась ей во время отпуска. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Почему пасту Бибера нельзя привезти в Москву и есть ее каждый день? Или лучше Бибера без пасты», — пошутила певица. Поклонники Клавы Коки знают, что она давняя поклонница канадского певца Джастина Бибера, фанаты даже дарили ей его картонную копию. В последний день своего отпуска в США певица в своих соцсетях пошутила, что объявила охоту на канадского поп-певца Джастина Бибера. Исполнительница заявила об этом, тыча пальцем в меню ресторана, в котором именем певца называется паста. Певица покинула Россию, чтобы отдохнуть от фанатов и подготовиться к своему масштабному концерту. Во время отпуска исполнительница набила свою первую татуировку. Фото: telegram-канал Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) с огорчением отметила, что не может забрать с собой пасту под названием «Бибер», которая так понравилась ей во время отпуска. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Почему пасту Бибера нельзя привезти в Москву и есть ее каждый день? Или лучше Бибера без пасты», — пошутила певица. Поклонники Клавы Коки знают, что она давняя поклонница канадского певца Джастина Бибера, фанаты даже дарили ей его картонную копию. В последний день своего отпуска в США певица в своих соцсетях пошутила, что объявила охоту на канадского поп-певца Джастина Бибера. Исполнительница заявила об этом, тыча пальцем в меню ресторана, в котором именем певца называется паста. Певица покинула Россию, чтобы отдохнуть от фанатов и подготовиться к своему масштабному концерту. Во время отпуска исполнительница набила свою первую татуировку.