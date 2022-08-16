Express: Путин напугал Запад обращением к союзникам

16 августа 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на Московской конференции по международной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Западе отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина на X Московской конференции по международной безопасности, где он говорил о странах-союзниках, с которыми будет сотрудничать Россия. Предупреждение главы государства было «пугающим», сообщает британское издание Daily Express. «Путин выступил сегодня с пугающим предупреждением, заявив, что предоставит оружие своим союзникам, среди которых, вероятно, есть некоторые из самых непредсказуемых правительств в мире. Если Россия начнет поставлять или увеличивать поставки высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация», — говорится в опубликованной статье. Отмечается также, что РФ уже является вторым по величине мировым экспортером оружия, а Венесуэла и Куба названы в материале ее союзниками. Помимо этого, государство продает вооружение Китаю, Вьетнаму, Индии и Ирану. По словам автора статьи, всего на мероприятии присутствовали представители более 70 стран, «которые потенциально могли приобрести российское оружие». Выступление главы государства состоялось днем 16 августа. Во время мероприятия Путин озвучил основные цели России в международной политике, заявил о том, что Запад пытается создать в Тихом океане новое НАТО и пояснил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Президент назвал тщетными попытки «отменить Россию», уточняет агентство Nation News. Те, кто думает иначе, «к несчастью для них, не выучили уроки истории», приводит слова российского лидера MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Западе отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина на X Московской конференции по международной безопасности, где он говорил о странах-союзниках, с которыми будет сотрудничать Россия. Предупреждение главы государства было «пугающим», сообщает британское издание Daily Express. «Путин выступил сегодня с пугающим предупреждением, заявив, что предоставит оружие своим союзникам, среди которых, вероятно, есть некоторые из самых непредсказуемых правительств в мире. Если Россия начнет поставлять или увеличивать поставки высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация», — говорится в опубликованной статье. Отмечается также, что РФ уже является вторым по величине мировым экспортером оружия, а Венесуэла и Куба названы в материале ее союзниками. Помимо этого, государство продает вооружение Китаю, Вьетнаму, Индии и Ирану. По словам автора статьи, всего на мероприятии присутствовали представители более 70 стран, «которые потенциально могли приобрести российское оружие». Выступление главы государства состоялось днем 16 августа. Во время мероприятия Путин озвучил основные цели России в международной политике, заявил о том, что Запад пытается создать в Тихом океане новое НАТО и пояснил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Президент назвал тщетными попытки «отменить Россию», уточняет агентство Nation News. Те, кто думает иначе, «к несчастью для них, не выучили уроки истории», приводит слова российского лидера MK.RU.