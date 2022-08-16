Военные США заявили о готовности своих ядерных сил

16 августа 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

США испытали баллистическую ракету Minuteman III Фото: официальный сайт Министерства обороны США США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III и заявили о «готовности ядерных сил». Об этом говорится в заявлении ВВС страны. «Военные США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которое было отложено, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. Испытания показали готовность ядерных сил США и вселили уверенность в смертоносность и эффективность национальных средств ядерного сдерживания», — передает Reuters заявление ВВС США. Ранее США несколько раз откладывали пуск ракеты Minuteman III. По данным СМИ, американские власти хотели избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести в особый режим боевого дежурства российские силы сдерживания.

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III и заявили о «готовности ядерных сил». Об этом говорится в заявлении ВВС страны. «Военные США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которое было отложено, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. Испытания показали готовность ядерных сил США и вселили уверенность в смертоносность и эффективность национальных средств ядерного сдерживания», — передает Reuters заявление ВВС США. Ранее США несколько раз откладывали пуск ракеты Minuteman III. По данным СМИ, американские власти хотели избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести в особый режим боевого дежурства российские силы сдерживания.