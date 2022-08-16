Военные США заявили о готовности своих ядерных сил

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США испытали баллистическую ракету Minuteman III Фото:

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III и заявили о «готовности ядерных сил». Об этом говорится в заявлении ВВС страны.

«Военные США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которое было отложено, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. Испытания показали готовность ядерных сил США и вселили уверенность в смертоносность и эффективность национальных средств ядерного сдерживания», — передает Reuters заявление ВВС США.

Ранее США несколько раз откладывали пуск ракеты Minuteman III. По данным СМИ, американские власти хотели избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести в особый режим боевого дежурства российские силы сдерживания.

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США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III и заявили о «готовности ядерных сил». Об этом говорится в заявлении ВВС страны. «Военные США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которое было отложено, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. Испытания показали готовность ядерных сил США и вселили уверенность в смертоносность и эффективность национальных средств ядерного сдерживания», — передает Reuters заявление ВВС США. Ранее США несколько раз откладывали пуск ракеты Minuteman III. По данным СМИ, американские власти хотели избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. 27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести в особый режим боевого дежурства российские силы сдерживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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