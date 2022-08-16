Коляда сравнил арт-объект с Чебурашкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Драматург Николай Коляда утром обнаружил непонятное произведение искусства возле «Коляда-Театра». Работа походила на «Оскар», но была дополнена огромными ушами. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера это принесли и привязали ночью к дверям театра. То ли „Оскар“, то ли Чебурашка. Хорошо, хоть не свиную голову», — написал Коляда. Драматург признался, что уже вынес «произведение искусства» на помойку.

Уральский драматург Николай Коляда не так давно побывал в качестве свидетеля по делу лидера группы «Курара» Олега Ягодина, которого оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Артиста «Коляда-Театр» доставили в суд после его высказывания 24 июня на сцене у Главпочтамта во время фестиваля Ural Music Night. Музыкант выкрикнул фразу, отражающую его негативное отношение к спецоперации на Украине. После суда Коляда заявил, что ему стыдно за прошедшее заседание, после которого он даже отменил репетицию в театре.