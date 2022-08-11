Коляда заявил, что после суда он даже отменил репетицию и заболел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский драматург Николай Коляда заявил, что считает суд над лидером группы «Курара» Олегом Ягодиным унизительным, из-за этого он настолько сильно расстроился, что временно вынужден был прекратить творческую деятельность. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Меня просто раздавил вчерашний суд. Не могу репетировать: сегодня отменил репетицию. Разболелся. Нет сил. Нет слов. Сидел в зале суда и вытирал слезы, которые бежали сами собой. Какое унижение, Боже ты мой», — написал драматург.

Помимо этого, Коляда подчеркнул, что ему стыдно за суд, а также за судью, который смотрел в глаза, слушал и улыбался. «Вот уж точно:… „И более всего: насмешки недостойных над достойным“», — резюмировал глава «Коляда-Театра».

Лидера группы «Курара» и артиста «Коляда-Театр» доставили в суд после его высказывания 24 июня на сцене у Главпочтамта во время фестиваля Ural Music Night. Музыкант выкрикнул фразу, отражающую его негативное отношение к спецоперации на Украине. По версии следствия, слова Ягодина дискредитируют армию РФ, однако сам Ягодин не согласился с представителями власти, попросив пригласить экспертов-филологов. В этом певцу отказали. На суде в качестве свидетеля выступил драматург Николай Коляда, который является непосредственным начальником Ягодина. 11 августа лидер группы «Курара» признали виновным в дискредитации армии РФ и оштрафовали его на 40 тысяч рублей.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией ВСУ мирных жителе ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, уточнив, что другого способа спасти жизни русскоязычного населения Украины нет. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

Драматург после своего участия в суде остался в расстроенных чувствах Фото: страница Николая Коляды во «ВКонтакте»