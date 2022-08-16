Тюменский депутат Госдумы предрек отставку президента Латвии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Латвийские власти предложили аннулировать визы, полученные россиянами Фото:

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не исключил отставки президента Латвии Эгилса Левитса. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу латвийских властей по аннуляции виз для россиян.

«Президент [Латвии] Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает спецоперацию на Украине, их нужно аннулировать, считает он. Договорится, и его аннулируют как президента», — заявил Брыкин.

Ранее тюменский депутат ответил украинцам о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил, что россияне не отпустят главу государства с его поста.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не исключил отставки президента Латвии Эгилса Левитса. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу латвийских властей по аннуляции виз для россиян. «Президент [Латвии] Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает спецоперацию на Украине, их нужно аннулировать, считает он. Договорится, и его аннулируют как президента», — заявил Брыкин. Ранее тюменский депутат ответил украинцам о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил, что россияне не отпустят главу государства с его поста. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...