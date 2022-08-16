Тюменский депутат Госдумы предрек отставку президента Латвии

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не исключил отставки президента Латвии Эгилса Левитса. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу латвийских властей по аннуляции виз для россиян.
«Президент [Латвии] Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает спецоперацию на Украине, их нужно аннулировать, считает он. Договорится, и его аннулируют как президента», — заявил Брыкин.
Ранее тюменский депутат ответил украинцам о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил, что россияне не отпустят главу государства с его поста.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.
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