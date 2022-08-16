Тюменский депутат Госдумы предрек отставку президента Латвии

16 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Латвийские власти предложили аннулировать визы, полученные россиянами Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не исключил отставки президента Латвии Эгилса Левитса. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу латвийских властей по аннуляции виз для россиян. «Президент [Латвии] Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает спецоперацию на Украине, их нужно аннулировать, считает он. Договорится, и его аннулируют как президента», — заявил Брыкин. Ранее тюменский депутат ответил украинцам о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил, что россияне не отпустят главу государства с его поста. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не исключил отставки президента Латвии Эгилса Левитса. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале, комментируя инициативу латвийских властей по аннуляции виз для россиян. «Президент [Латвии] Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы. Тем, кто поддерживает спецоперацию на Украине, их нужно аннулировать, считает он. Договорится, и его аннулируют как президента», — заявил Брыкин. Ранее тюменский депутат ответил украинцам о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил, что россияне не отпустят главу государства с его поста. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.