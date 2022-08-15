В ЯНАО ликвидировали все крупные пожары

16 августа 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

В районах сняли режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России В ЯНАО потушили все крупные пожары. Об этом сообщается пресс-служба правительства региона в соцсетях. «На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой», — сообщили в правительстве. В регионе на данный момент продолжает действовать один пожар в Красноселькупском районе, распространение которого уже приостановили. В связи с этим в Надымском и Шурышкарском районах отменили режим ЧС.

В ЯНАО потушили все крупные пожары. Об этом сообщается пресс-служба правительства региона в соцсетях. «На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой», — сообщили в правительстве. В регионе на данный момент продолжает действовать один пожар в Красноселькупском районе, распространение которого уже приостановили. В связи с этим в Надымском и Шурышкарском районах отменили режим ЧС.