15 августа 2022

В ЯНАО ликвидировали все крупные пожары

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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, лес, лесные пожары, дым, лес в дыму, чистопрудное
В районах сняли режим ЧС Фото:
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Лесные пожары в России

В ЯНАО потушили все крупные пожары. Об этом сообщается пресс-служба правительства региона в соцсетях.

«На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой», — сообщили в правительстве.

В регионе на данный момент продолжает действовать один пожар в Красноселькупском районе, распространение которого уже приостановили. В связи с этим в Надымском и Шурышкарском районах отменили режим ЧС.

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В ЯНАО потушили все крупные пожары. Об этом сообщается пресс-служба правительства региона в соцсетях. «На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой», — сообщили в правительстве. В регионе на данный момент продолжает действовать один пожар в Красноселькупском районе, распространение которого уже приостановили. В связи с этим в Надымском и Шурышкарском районах отменили режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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