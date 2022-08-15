В ЯНАО ликвидировали все крупные пожары

В районах сняли режим ЧС
новость из сюжетаЛесные пожары в России
В ЯНАО потушили все крупные пожары. Об этом сообщается пресс-служба правительства региона в соцсетях.
«На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой», — сообщили в правительстве.
В регионе на данный момент продолжает действовать один пожар в Красноселькупском районе, распространение которого уже приостановили. В связи с этим в Надымском и Шурышкарском районах отменили режим ЧС.
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