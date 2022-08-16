В России предлагают выплачивать миллион за третьего ребенка

17 августа 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

ОП предложила выплачивать миллион многодетным матерям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России могут ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Соответствующую инициативу Общественная палата (ОП) направила в профильную рабочую группу Госсовета. «Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае, но, с учетом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, мы предлагаем ввести ее сразу во всех регионах как федеральную. Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры ежегодно дополнительно будет рождаться более 100 тысяч детей», — рассказал «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Авторы инициативы также предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных. Повышенные выплаты смогут получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также все будущие мамы от 30 лет вне зависимости от того, каким по счету ребенком беременны. Финансовое состояние семьи учитываться также не будет. 16 августа президент РФ Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. При присвоении соответствующего статуса женщине будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Кроме того, в России планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал. Согласно проекту бюджета ПФР, размер выплаты может поменяться следующим образом: в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тысяч рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России могут ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Соответствующую инициативу Общественная палата (ОП) направила в профильную рабочую группу Госсовета. «Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае, но, с учетом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, мы предлагаем ввести ее сразу во всех регионах как федеральную. Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры ежегодно дополнительно будет рождаться более 100 тысяч детей», — рассказал «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Авторы инициативы также предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных. Повышенные выплаты смогут получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также все будущие мамы от 30 лет вне зависимости от того, каким по счету ребенком беременны. Финансовое состояние семьи учитываться также не будет. 16 августа президент РФ Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. При присвоении соответствующего статуса женщине будет положена единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей. Кроме того, в России планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал. Согласно проекту бюджета ПФР, размер выплаты может поменяться следующим образом: в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тысяч рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч.