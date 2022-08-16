Подозреваемый в убийстве пермской девочки путается в показаниях

17 августа 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Появилась информация как ведет себя подозреваемый в убийстве 6-летней девочки из Пермского края Фото: Максим Анфалов © URA.RU Источник близкий к правоохранительным органам рассказал URA.RU как ведет себя задержанный по подозрению в убийстве 6-летней девочки из Верхнечусовских Городков. По информации силовиков, мужчина путается в показаниях. «Задержанный признался, что знал погибшую. И знал, что она утонула. Он путается в показаниях, но при этом вину свою не признает», — рассказал собеседник агентства. Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление — он утопил своего новорожденного ребенка за то, что тот громко плакал. Из положенных 15 лет пермяк отсидел 10 и вышел по УДО, вернулся в родной поселок и жил неподалеку от места, где было обнаружено тело 6-летней девочки. Поиски ребенка начались 12 августа, когда девочка не вернулась из магазина. Как сообщало URA.RU, прочесывать местность выходили силовики, волонтеры и неравнодушные местные жители. На третий день тело погибшей было обнаружено в колодце с водой. Обсуждалось несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Расследование гибели ребенка взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник близкий к правоохранительным органам рассказал URA.RU как ведет себя задержанный по подозрению в убийстве 6-летней девочки из Верхнечусовских Городков. По информации силовиков, мужчина путается в показаниях. «Задержанный признался, что знал погибшую. И знал, что она утонула. Он путается в показаниях, но при этом вину свою не признает», — рассказал собеседник агентства. Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление — он утопил своего новорожденного ребенка за то, что тот громко плакал. Из положенных 15 лет пермяк отсидел 10 и вышел по УДО, вернулся в родной поселок и жил неподалеку от места, где было обнаружено тело 6-летней девочки. Поиски ребенка начались 12 августа, когда девочка не вернулась из магазина. Как сообщало URA.RU, прочесывать местность выходили силовики, волонтеры и неравнодушные местные жители. На третий день тело погибшей было обнаружено в колодце с водой. Обсуждалось несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Расследование гибели ребенка взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.