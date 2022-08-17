В МИД России заявили, что глобального голода не будет

Глобальный голод миру не грозит Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Цены на зерно снижаются, что говорит об отсутствии угрозы глобального голода. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Думаю, что глобального голода не будет, тем более что цены на зерновые в последние месяцы неуклонно снижаются», — сказал он. Его слова транслировал телеканал «Россия-24». Биричевский пояснил, что в первую очередь это связано с успешными договоренностями, которые были достигнуты между Россией, ООН, Турцией и Украиной.

Ранее URA.RU сообщало, что агентство США по международному развитию (USAID) закупит у Украины зерна на сумму более 68 млн долларов. В свою очередь, Bloomberg предупреждал, что Европу ждет голод из-за антироссийских санкций.