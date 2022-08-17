Депутат Госдумы: Арестович планирует сместить Зеленского

17 августа 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович готовится стать президентом Украины вместо Владимира Зеленского, считает Дмитрий Белик Фото: Официальный сайт президента Украины Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович своими действиями показывает, что намерен бороться за пост президента Украины. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. «Арестович — личность, которая умеет менять не только обличье, но и политические взгляды, и даже личные симпатии. Сегодня он вертится как уж на сковородке, пытаясь остаться своим для Украины и в то же время послать сигнал мировому сообществу о том, что с ним всегда можно договориться, так что он готов критиковать не только власть, но и собственный народ. То, что для Арестовича украинцы — это безликая масса, предназначенная для его трамплина на политический Олимп — это уже понятно. Сколько их погибнет при этом, для него не имеет значения. Он должен войти как Цезарь в республиканский Сенат или хотя бы сесть в президентское кресло», — сказал Белик. По словам депутат, Арестович стремится к тому, чтобы Россия признала его легитимным президентом. «Он будет продолжать конфликт или закончит его — все зависит от того, насколько долго ему позволят удержаться на этом троне», — заключил Белик. Ранее Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского. После этого он заявил, что украинцы, которые ненавидят русских, «показывают свою слабость и глупость». Политологи отметили, что возможные преемники Зеленского начали активно вести себя в публичном пространстве.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович своими действиями показывает, что намерен бороться за пост президента Украины. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. «Арестович — личность, которая умеет менять не только обличье, но и политические взгляды, и даже личные симпатии. Сегодня он вертится как уж на сковородке, пытаясь остаться своим для Украины и в то же время послать сигнал мировому сообществу о том, что с ним всегда можно договориться, так что он готов критиковать не только власть, но и собственный народ. То, что для Арестовича украинцы — это безликая масса, предназначенная для его трамплина на политический Олимп — это уже понятно. Сколько их погибнет при этом, для него не имеет значения. Он должен войти как Цезарь в республиканский Сенат или хотя бы сесть в президентское кресло», — сказал Белик. По словам депутат, Арестович стремится к тому, чтобы Россия признала его легитимным президентом. «Он будет продолжать конфликт или закончит его — все зависит от того, насколько долго ему позволят удержаться на этом троне», — заключил Белик. Ранее Арестович заявил о готовности сменить украинского лидера Владимира Зеленского. После этого он заявил, что украинцы, которые ненавидят русских, «показывают свою слабость и глупость». Политологи отметили, что возможные преемники Зеленского начали активно вести себя в публичном пространстве.