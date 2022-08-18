В Тюмени есть локации, которые способны заменить зарубежные страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Европейские страны усиливают санкции против россиян после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, выдачу виз гражданам РФ уже ограничила Эстония, подобный запрет рассматривают также Дания и Финляндия. Однако в Тюмени есть локации, которые способны заменить зарубежные страны. URA.RU подготовило подборку бесплатных мест для фото, где жители и гости города смогут переместиться заграницу.

На улице Дзержинского в доме №22 расположен ресторан европейской кухни. Заведение носит имя индийского города, а выполнено в греческом стиле. Посетив улицу Дзержинского, вы совершите кругосветное путешествие.

В историческом центре Тюмени расположены небольшие жилые кварталы в европейском стиле. Квартиры здесь стоят целое состояние, но красивые фотографии можно сделать бесплатно. Поэтому, когда будете прогуливаться по городу, загляните на улицы Сакко, 24 и Первомайскую, 1А.

Вовсе не обязательно уезжать из Тюмени, если вы мечтаете оказаться в итальянской сказке. Для этого вам нужно посетить здание художественной мастерской, расположенной на улице Садовой в доме №3.

Улица Садовая, дом №3 Фото: Вероника Баева © URA.RU

В Тюмени есть свой Лондон. Прогуливаясь по улице Водопроводной, жители и гости города встретят здание в английском стиле.

Улица Водопроводная, дом №1 Фото: Вероника Баева © URA.RU

Отправляемся в заречную часть Тюмени. Здесь расположен жилой квартал, состоящий из 26 домов. На фоне урбан-вилл фотографии получаются яркими и колоритными.

Главной достопримечательность Тюмени, безусловно, является четырехуровневая набережная. Если вы хотите по новому посмотреть на эту локацию, то отправляйтесь на улицу Пристанскую. Здесь находится деревянная лестница, ведущая к культурному центру «Контора пароходства».

Улица Пристанская, дом №1Б Фото: Вероника Баева © URA.RU