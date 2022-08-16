Махонин рассказал о пермских министрах, рискующих жизнью в ЛНР

Пермские политвипы рискуют своей жизнью, работа в Северодонецке, считает Дмитрий Махонин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Члены правительства и администрации губернатора Пермского края, уехавшие в рабочую командировку в ЛНР, каждый день рискуют жизнью. Об этом заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ региона, которая прошла в Чусовом, передает корреспондент URA.RU.

«Далеко не первую неделю команда Пермского края там [в городе Северодонецк Луганской народной республики] работает с большим риском для жизни. Потому что, вот ты несколько дней работаешь в здании администрации и через три четыре дня видишь отверстие в стене, которое столом прикрыто. Смотришь, а там пехотная мина. И, если бы ты не заметил и задел стол, последствия были бы понятно какие. Поэтому я переживаю за коллег, хочу, чтобы они все были здоровыми и живыми», — сказал Махонин.

Глава Прикамья также напомнил о том, что регион активно участвует в гуманитарной миссии, отправляя на Украину медикаменты, продукты, вещи первой необходимости и поставляя строительную технику. На отдых в Пермский край приезжают дети из ДНР и ЛНР.

О командировке в Северодонецк вице-премьера правительства края Александра Борисова, главы минсоцразвития Павла Фокина и первого замглавы администрации губернатора Леонида Политова, URA.RU рассказывало ранее. Сообщалось, что она продлится два месяца.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Многие российские регионы оказывают помощь освобожденным территориям Донецкой и Луганской народных республик — как гуманитарную, так и кадровую.