Пермские VIP уехали в командировку ЛНР

29 июля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

В составе делегации — вице-премьер Александр Борисов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены правительства и администрации губернатора Пермского края уехали в длительную командировку в ЛНР. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. В Луганскую народную республику отправились вице-премьер по территориальному развитию Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, а также первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов. «Из руководящего состава уехали Борисов, Политов, Фокин. Вместе с ними поехали еще около десяти человек. В составе делегации есть врачи», — отметил источник. Пермская делегация находится в Северодонецке. Командировка продлится два месяца. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Россия проводит специальную военную операцию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе с 24 февраля. Многие регионы оказывают помощь освобожденным территориям — как гуманитарную, так и кадровую. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край переправил в Северодонецк партию автотехники.

Члены правительства и администрации губернатора Пермского края уехали в длительную командировку в ЛНР. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. В Луганскую народную республику отправились вице-премьер по территориальному развитию Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, а также первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов. «Из руководящего состава уехали Борисов, Политов, Фокин. Вместе с ними поехали еще около десяти человек. В составе делегации есть врачи», — отметил источник. Пермская делегация находится в Северодонецке. Командировка продлится два месяца. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Россия проводит специальную военную операцию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе с 24 февраля. Многие регионы оказывают помощь освобожденным территориям — как гуманитарную, так и кадровую. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край переправил в Северодонецк партию автотехники.