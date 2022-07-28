28 июля 2022

Пермские VIP уехали в командировку ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет глав городов и МО ПК. Пермь, борисов александр
В составе делегации — вице-премьер Александр Борисов Фото:
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Члены правительства и администрации губернатора Пермского края уехали в длительную командировку в ЛНР. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. В Луганскую народную республику отправились вице-премьер по территориальному развитию Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, а также первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов.

«Из руководящего состава уехали Борисов, Политов, Фокин. Вместе с ними поехали еще около десяти человек. В составе делегации есть врачи», — отметил источник.

Пермская делегация находится в Северодонецке. Командировка продлится два месяца. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Россия проводит специальную военную операцию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе с 24 февраля. Многие регионы оказывают помощь освобожденным территориям — как гуманитарную, так и кадровую. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край переправил в Северодонецк партию автотехники.

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Члены правительства и администрации губернатора Пермского края уехали в длительную командировку в ЛНР. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. В Луганскую народную республику отправились вице-премьер по территориальному развитию Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, а также первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов. «Из руководящего состава уехали Борисов, Политов, Фокин. Вместе с ними поехали еще около десяти человек. В составе делегации есть врачи», — отметил источник. Пермская делегация находится в Северодонецке. Командировка продлится два месяца. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Россия проводит специальную военную операцию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе с 24 февраля. Многие регионы оказывают помощь освобожденным территориям — как гуманитарную, так и кадровую. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край переправил в Северодонецк партию автотехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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