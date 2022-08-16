Махонин предположил, что станет с пермским заводом Henkel

17 августа 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край — один из самых устойчивых к санкциям регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал информацию о продаже завода компании Henkel, который находится в Перми. На встрече с представителями СМИ в Чусовом, Махонин отметил, что Прикамье — один из самых устойчивых к санкциям российских регионов. «Я слежу за процессом, я знаю много предприятий, желающих купить и в том числе пермский бизнес, поэтому будет ли он „Вкусно — и точка“, я не знаю, или что-то еще. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства все нам понятны. У нас шоколадки — крупнейшая фабрика шоколада „Нестле“, и еще одна фабрика по производству завтраков. Тоже высокотехнологичное производство, тоже понятно, как ей управлять», — сказал Дмитрий Махонин. Губернатор также привел в пример пермское производство немецкой компании Knauf, которая выпускает стройматериалы. Она, по словам главы региона, увеличивает инвестиции в производственные мощности на территории края. Также в планах — открытие новых заводских площадок в Кунгурском районе. Ранее URA.RU сообщало, что концерн Henkel ведет переговоры о продаже своих активов, в том числе завода в Перми. Предприятие выпускает чистящие и моющие средства под марками Losk, Persil, Ласка и др. Численность персонала — около 300 человек, еще 600 сотрудников трудоустроены в подрядных организациях. Ранее компания Henkel заявляла о полном уходе с российского рынка. Многие зарубежные компании уходят с российского рынка из-за экономических санкций, которые США и страны Европы ввели в ответ на проведение спецоперации РФ на Украине. Российские власти считают, что эти ограничения негативно скажутся и на экономике западных стран. В связи с этим предприятия РФ взяли курс на импортозамещение и открывают новые производства во всех сферах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал информацию о продаже завода компании Henkel, который находится в Перми. На встрече с представителями СМИ в Чусовом, Махонин отметил, что Прикамье — один из самых устойчивых к санкциям российских регионов. «Я слежу за процессом, я знаю много предприятий, желающих купить и в том числе пермский бизнес, поэтому будет ли он „Вкусно — и точка“, я не знаю, или что-то еще. По крайней мере, рецептуры все наши, люди все наши, технологии производства все нам понятны. У нас шоколадки — крупнейшая фабрика шоколада „Нестле“, и еще одна фабрика по производству завтраков. Тоже высокотехнологичное производство, тоже понятно, как ей управлять», — сказал Дмитрий Махонин. Губернатор также привел в пример пермское производство немецкой компании Knauf, которая выпускает стройматериалы. Она, по словам главы региона, увеличивает инвестиции в производственные мощности на территории края. Также в планах — открытие новых заводских площадок в Кунгурском районе. Ранее URA.RU сообщало, что концерн Henkel ведет переговоры о продаже своих активов, в том числе завода в Перми. Предприятие выпускает чистящие и моющие средства под марками Losk, Persil, Ласка и др. Численность персонала — около 300 человек, еще 600 сотрудников трудоустроены в подрядных организациях. Ранее компания Henkel заявляла о полном уходе с российского рынка. Многие зарубежные компании уходят с российского рынка из-за экономических санкций, которые США и страны Европы ввели в ответ на проведение спецоперации РФ на Украине. Российские власти считают, что эти ограничения негативно скажутся и на экономике западных стран. В связи с этим предприятия РФ взяли курс на импортозамещение и открывают новые производства во всех сферах.