«Фонд кино» пожаловался в Минкульт РФ на тюменский кинотеатр

17 августа 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Кинотеатр хотят оштрафовать за показ фильма без прокатного удостоверения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление Министерства культуры РФ по УрФО нашло нарушение в деятельности компании-владельца тюменского кинотеатра «Атмос Синема», после жалобы в ведомство от федерального «Фонда кино». Документ, подтверждающий это, есть в распоряжении URA.RU. Причиной стал показ блокбастера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» без прокатного удостоверения. «Рассмотрев сведения, поступившие от „Фонда кино“, установлено: 25 июня в кинотеатре „Атмос Синема“ осуществлен платный показ фильма „Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия“. Сведения о фильме в Реестре прокатных удостоверений отсутствуют. За данные действия предусмотрена ответственность согласно ч.1 ст. 14.58 КоАП РФ», — говорится в документе управления Минкульта РФ по УрФО. Фигурантом дела стала тюменская компания «Стар-Синема», которая организовывает показы в кинотеатре, расположенном в торговом центре «Сити Молл». Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Протокол о нарушении должны были составить 16 августа, в Екатеринбурге. URA.RU направило в управление запрос о результатах этой деятельности. Запрос также направлен в «Стар-Синема». Ответы ожидаются. Как ранее писало URA.RU, в официальном российском прокате фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не появлялся. Производитель картины — компания Marvel Studios, заявила о решении прекратить прокат своих фильмов в России, на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Это решение вошло в список санкций, которые иностранные государства и компании ввели в отношении РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Министерства культуры РФ по УрФО нашло нарушение в деятельности компании-владельца тюменского кинотеатра «Атмос Синема», после жалобы в ведомство от федерального «Фонда кино». Документ, подтверждающий это, есть в распоряжении URA.RU. Причиной стал показ блокбастера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» без прокатного удостоверения. «Рассмотрев сведения, поступившие от „Фонда кино“, установлено: 25 июня в кинотеатре „Атмос Синема“ осуществлен платный показ фильма „Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия“. Сведения о фильме в Реестре прокатных удостоверений отсутствуют. За данные действия предусмотрена ответственность согласно ч.1 ст. 14.58 КоАП РФ», — говорится в документе управления Минкульта РФ по УрФО. Фигурантом дела стала тюменская компания «Стар-Синема», которая организовывает показы в кинотеатре, расположенном в торговом центре «Сити Молл». Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Протокол о нарушении должны были составить 16 августа, в Екатеринбурге. URA.RU направило в управление запрос о результатах этой деятельности. Запрос также направлен в «Стар-Синема». Ответы ожидаются. Как ранее писало URA.RU, в официальном российском прокате фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не появлялся. Производитель картины — компания Marvel Studios, заявила о решении прекратить прокат своих фильмов в России, на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Это решение вошло в список санкций, которые иностранные государства и компании ввели в отношении РФ.