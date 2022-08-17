Эстония отменит для россиян действие всех шенгенских виз

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Эстония не будет пускать в страну всех граждан России Фото:

Эстония не будет пускать в страну граждан России по шенгенским визам в независимости от того, в консульстве какой страны они ее получили. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

«Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии также и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, но выдавалась не в Эстонии. Основной договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд через свои границы гражданина России, получившего визу в третьем государстве-члене Евросоюза», — передает слова Рейнсалу портал ERR.

На данный момент Эстония не пускает в страну россиян по шенгенским визам, которые были выданы в консульстве страны. В Евросоюзе решили обсудить такую инициативу в масштабах всей Европы. К этому также призывает правительство Литвы.

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Эстония не будет пускать в страну граждан России по шенгенским визам в независимости от того, в консульстве какой страны они ее получили. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. «Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии также и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, но выдавалась не в Эстонии. Основной договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд через свои границы гражданина России, получившего визу в третьем государстве-члене Евросоюза», — передает слова Рейнсалу портал ERR. На данный момент Эстония не пускает в страну россиян по шенгенским визам, которые были выданы в консульстве страны. В Евросоюзе решили обсудить такую инициативу в масштабах всей Европы. К этому также призывает правительство Литвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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