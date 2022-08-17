ВСУ второй раз за день открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские боевики вновь обстреляли город Энергодар из тяжелой артиллерии. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«И снова обстрел Энергодара! Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского во второй раз за сегодня открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Украинские боевики вновь обстреляли город Энергодар из тяжелой артиллерии. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «И снова обстрел Энергодара! Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского во второй раз за сегодня открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. 17 августа украинские националисты открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, которые наводили артиллерию ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил Рогов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.