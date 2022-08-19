Властей РФ попросили о помощи из-за риска дефицита алкоголя

18 августа 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Ритейлеры боятся дефицита алкоголя перед новогодним сезоном, отметил Игорь Караваев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к российским властям с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Дистрибуторы жалуются, что им приходится работать на остатках, ведь новых поставок спиртного нет. Председатель правления АКОРТ (включает в себя X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие) Игорь Караваев обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, передает « Коммерсант ». Источник газеты в рознице отметил, что сетям скоро будет необходимо начинать закупку спиртного к новогоднему сезону, а на сегодняшний день имеется риск дефицита по ряду позиций. По словам Караваева, производители, приостановившие поставки в РФ, обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань на российском рынке. Он добавил, что заместить позиции отечественным спиртным к новогоднему сезону будет проблематично из-за нехватки технологий. В России внесли в список недружественные страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду, Украину, Швейцарию и другие государства. Причиной стало введение Западом антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Жители РФ после введения санкций стали активнее покупать отечественный алкоголь, пишет RT. В компании Ladoga заявили, что в России нашли замену винам из Франции и Италии.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к российским властям с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Дистрибуторы жалуются, что им приходится работать на остатках, ведь новых поставок спиртного нет. Председатель правления АКОРТ (включает в себя X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие) Игорь Караваев обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, передает «Коммерсант». Источник газеты в рознице отметил, что сетям скоро будет необходимо начинать закупку спиртного к новогоднему сезону, а на сегодняшний день имеется риск дефицита по ряду позиций. По словам Караваева, производители, приостановившие поставки в РФ, обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань на российском рынке. Он добавил, что заместить позиции отечественным спиртным к новогоднему сезону будет проблематично из-за нехватки технологий. В России внесли в список недружественные страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду, Украину, Швейцарию и другие государства. Причиной стало введение Западом антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Жители РФ после введения санкций стали активнее покупать отечественный алкоголь, пишет RT. В компании Ladoga заявили, что в России нашли замену винам из Франции и Италии.