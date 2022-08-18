В Россельхознадзоре заявили о планах поставлять овощи в Европу

Россия скоро начнет поставлять овощи в Европу, потому что европейская продукция неконкурентоспособна там. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными», — сказал Данкверт в интервью РБК.
По его словам, местная европейская продукция неконкурентоспособна, даже исходя из цен на газ. Он отметил, что в РФ овощеводство интенсивно развивается. Данкверт заявил, что Россия поставляла овощи в Европу до транспортных ограничений. «Между прочим, до тех пор, пока не было транспортных ограничений, мы уже поставляли в Европу огурцы, просто никто не знает об этом», — высказался он. Так глава Россельхознадзора ответил на вопрос, пустят ли российских поставщиков на рынки Европы.
Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее СМИ писали о риске начала продовольственного голода в Европе из-за санкционной политики Запада. Bloomberg заявлял, что сельскохозяйственный сектор сильно пострадал от повышения цен на энергоносители. Пожилые британцы будут экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги, цены на которых поднялись из-за ограничений после РФ, сообщало издание Daily Mail.
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