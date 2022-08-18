В Россельхознадзоре заявили о планах поставлять овощи в Европу

18 августа 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Россельхознадзоре сообщили, что раньше поставляли огурцы в Европу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия скоро начнет поставлять овощи в Европу, потому что европейская продукция неконкурентоспособна там. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными», — сказал Данкверт в интервью РБК. По его словам, местная европейская продукция неконкурентоспособна, даже исходя из цен на газ. Он отметил, что в РФ овощеводство интенсивно развивается. Данкверт заявил, что Россия поставляла овощи в Европу до транспортных ограничений. «Между прочим, до тех пор, пока не было транспортных ограничений, мы уже поставляли в Европу огурцы, просто никто не знает об этом», — высказался он. Так глава Россельхознадзора ответил на вопрос, пустят ли российских поставщиков на рынки Европы. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее СМИ писали о риске начала продовольственного голода в Европе из-за санкционной политики Запада. Bloomberg заявлял, что сельскохозяйственный сектор сильно пострадал от повышения цен на энергоносители. Пожилые британцы будут экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги, цены на которых поднялись из-за ограничений после РФ, сообщало издание Daily Mail.

Россия скоро начнет поставлять овощи в Европу, потому что европейская продукция неконкурентоспособна там. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Изменения такие, что мы скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными», — сказал Данкверт в интервью РБК. По его словам, местная европейская продукция неконкурентоспособна, даже исходя из цен на газ. Он отметил, что в РФ овощеводство интенсивно развивается. Данкверт заявил, что Россия поставляла овощи в Европу до транспортных ограничений. «Между прочим, до тех пор, пока не было транспортных ограничений, мы уже поставляли в Европу огурцы, просто никто не знает об этом», — высказался он. Так глава Россельхознадзора ответил на вопрос, пустят ли российских поставщиков на рынки Европы. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее СМИ писали о риске начала продовольственного голода в Европе из-за санкционной политики Запада. Bloomberg заявлял, что сельскохозяйственный сектор сильно пострадал от повышения цен на энергоносители. Пожилые британцы будут экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги, цены на которых поднялись из-за ограничений после РФ, сообщало издание Daily Mail.