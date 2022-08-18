В Европе назвали категории россиян, которым не грозит отмена виз

Диссиденты и журналисты из РФ продолжат получать визы ЕС Фото: Анна Майорова © URA.RU

Европейские страны продолжат выдавать гуманитарные визы россиянам, в частности, журналистам и диссидентам. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.

«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», — цитирует РИА «Новости» представителя ЕК.

По его словам, визовая работа в отношении россиян не прекращена полностью. Гуманитарные визы продолжают обслуживать, отметил он.

Ранее МИД Польши начал разрабатывать концепцию, чтобы не выдавать визы россиянам. В Латвии отменили выдачу виз гражданам РФ и призвали забирать уже выданные виды на жительство и визы. Это коснется тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Латвия попросила Евросоюз не выдавать туристические визы россиянам.