В Европе назвали категории россиян, которым не грозит отмена виз

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Диссиденты и журналисты из РФ продолжат получать визы ЕС Фото:

Европейские страны продолжат выдавать гуманитарные визы россиянам, в частности, журналистам и диссидентам. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.

«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», — цитирует РИА «Новости» представителя ЕК.

По его словам, визовая работа в отношении россиян не прекращена полностью. Гуманитарные визы продолжают обслуживать, отметил он.

Ранее МИД Польши начал разрабатывать концепцию, чтобы не выдавать визы россиянам. В Латвии отменили выдачу виз гражданам РФ и призвали забирать уже выданные виды на жительство и визы. Это коснется тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Латвия попросила Евросоюз не выдавать туристические визы россиянам.

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Европейские страны продолжат выдавать гуманитарные визы россиянам, в частности, журналистам и диссидентам. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам. «Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», — цитирует РИА «Новости» представителя ЕК. По его словам, визовая работа в отношении россиян не прекращена полностью. Гуманитарные визы продолжают обслуживать, отметил он. Ранее МИД Польши начал разрабатывать концепцию, чтобы не выдавать визы россиянам. В Латвии отменили выдачу виз гражданам РФ и призвали забирать уже выданные виды на жительство и визы. Это коснется тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Латвия попросила Евросоюз не выдавать туристические визы россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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