Главой челябинского района избрали женщину

Чесменские депутаты проголосовали за новый срок полномочий главы Татьяны Жморщук (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Главой Чесменского района вновь избрана Татьяна Жморщук. Такое решение приняли 18 августа местные депутаты, сообщили URA.RU в районном собрании.

«На сессию пришли 13 из 15 депутатов. Все присутствующие на заседании проголосовали за кандидатуру Жморщук», — пояснили в райсобрании.

Помимо Жморщук и ее первого заместителя Инны Тимашовой на пост главы муниципалитета претендовали депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» из Челябинска Михаил Галкин. Комиссия допустила до выборов двух женщин, а региональное отделение «Единой России» согласовало кандидатуру Жморщук. Это обязывало депутатов-единороссов, которых большинство в районном собрании, оказать поддержку именно ей.

По информации URA.RU, часть местных элит выражала недовольство кандидатурой Жморщук. Более того, целый ряд серьезных претензий высказал в ходе недавнего визита в Чесму губернатор Алексей Текслер. Однако, по мнению политолога Александра Мельникова, областные власти все же решили дать шанс действующей главе исправить недочеты в отношении с депутатами и управленческие недоработки.