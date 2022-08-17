17 августа 2022

Главой челябинского района избрали женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, поднятая рука, выборы, заседание думы, голос за, голосование
Чесменские депутаты проголосовали за новый срок полномочий главы Татьяны Жморщук (фото из архива) Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Главой Чесменского района вновь избрана Татьяна Жморщук. Такое решение приняли 18 августа местные депутаты, сообщили URA.RU в районном собрании.

«На сессию пришли 13 из 15 депутатов. Все присутствующие на заседании проголосовали за кандидатуру Жморщук», — пояснили в райсобрании.

Помимо Жморщук и ее первого заместителя Инны Тимашовой на пост главы муниципалитета претендовали депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» из Челябинска Михаил Галкин. Комиссия допустила до выборов двух женщин, а региональное отделение «Единой России» согласовало кандидатуру Жморщук. Это обязывало депутатов-единороссов, которых большинство в районном собрании, оказать поддержку именно ей.

По информации URA.RU, часть местных элит выражала недовольство кандидатурой Жморщук. Более того, целый ряд серьезных претензий высказал в ходе недавнего визита в Чесму губернатор Алексей Текслер. Однако, по мнению политолога Александра Мельникова, областные власти все же решили дать шанс действующей главе исправить недочеты в отношении с депутатами и управленческие недоработки.

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Главой Чесменского района вновь избрана Татьяна Жморщук. Такое решение приняли 18 августа местные депутаты, сообщили URA.RU в районном собрании. «На сессию пришли 13 из 15 депутатов. Все присутствующие на заседании проголосовали за кандидатуру Жморщук», — пояснили в райсобрании. Помимо Жморщук и ее первого заместителя Инны Тимашовой на пост главы муниципалитета претендовали депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» из Челябинска Михаил Галкин. Комиссия допустила до выборов двух женщин, а региональное отделение «Единой России» согласовало кандидатуру Жморщук. Это обязывало депутатов-единороссов, которых большинство в районном собрании, оказать поддержку именно ей. По информации URA.RU, часть местных элит выражала недовольство кандидатурой Жморщук. Более того, целый ряд серьезных претензий высказал в ходе недавнего визита в Чесму губернатор Алексей Текслер. Однако, по мнению политолога Александра Мельникова, областные власти все же решили дать шанс действующей главе исправить недочеты в отношении с депутатами и управленческие недоработки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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