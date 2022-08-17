В мэрии Перми объяснили рост количества «зайцев» в автобусах. «Здоровые мужики убегают»

18 августа 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Эдуард Хайруллин посетовал на разбегающихся безбилетников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Количество безбилетников в общественном транспорте Перми растет, но контролеры не могут с ними ничего поделать. Это признал первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. По его словам, «зайцы» разбегаются, а контролер не в праве их задерживать. «Мы работаем в этом направлении, но понимаете, у нас люди убегают из автобусов. Заходят контролеры, а здоровые мужики тут же в открытые двери выбегают. Контролер не может пассажира даже за руку взять, ему запрещено это делать. Они просто убегают. Такая сегодня ситуация», — пояснил Хайруллин на заседании комитета городской думы по бюджету, где обсуждалась проблема. На заседании депутаты и контрольно-счетная палата указали мэрии, что безбилетники стали причиной неисполнения плана бюджетных доходов в части неналоговых платежей, сообщало URA.RU. «Зайцев», по данным чиновников, в пермских автобусах и трамваях становится больше с каждым месяцем. Наиболее остро проблема стоит в транспорте, где нет кондукторов, а пассажиры должны самостоятельно оплатить проезд. В июне Хайруллин анонсировал новую систему борьбы с безбилетниками — помогать контролерам должен искусственный интеллект. В свою очередь депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов указывал на лазейку в существующей системе контроля, которая позволяет безбилетникам избежать штрафа.

Количество безбилетников в общественном транспорте Перми растет, но контролеры не могут с ними ничего поделать. Это признал первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. По его словам, «зайцы» разбегаются, а контролер не в праве их задерживать. «Мы работаем в этом направлении, но понимаете, у нас люди убегают из автобусов. Заходят контролеры, а здоровые мужики тут же в открытые двери выбегают. Контролер не может пассажира даже за руку взять, ему запрещено это делать. Они просто убегают. Такая сегодня ситуация», — пояснил Хайруллин на заседании комитета городской думы по бюджету, где обсуждалась проблема. На заседании депутаты и контрольно-счетная палата указали мэрии, что безбилетники стали причиной неисполнения плана бюджетных доходов в части неналоговых платежей, сообщало URA.RU. «Зайцев», по данным чиновников, в пермских автобусах и трамваях становится больше с каждым месяцем. Наиболее остро проблема стоит в транспорте, где нет кондукторов, а пассажиры должны самостоятельно оплатить проезд. В июне Хайруллин анонсировал новую систему борьбы с безбилетниками — помогать контролерам должен искусственный интеллект. В свою очередь депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов указывал на лазейку в существующей системе контроля, которая позволяет безбилетникам избежать штрафа.