17 августа 2022

В мэрии Перми объяснили рост количества «зайцев» в автобусах. «Здоровые мужики убегают»

© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, пермская городская дума, депутат городской думы, депутат пермь, эдуард хайруллин
Эдуард Хайруллин посетовал на разбегающихся безбилетников Фото:

Количество безбилетников в общественном транспорте Перми растет, но контролеры не могут с ними ничего поделать. Это признал первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. По его словам, «зайцы» разбегаются, а контролер не в праве их задерживать.

«Мы работаем в этом направлении, но понимаете, у нас люди убегают из автобусов. Заходят контролеры, а здоровые мужики тут же в открытые двери выбегают. Контролер не может пассажира даже за руку взять, ему запрещено это делать. Они просто убегают. Такая сегодня ситуация», — пояснил Хайруллин на заседании комитета городской думы по бюджету, где обсуждалась проблема.

На заседании депутаты и контрольно-счетная палата указали мэрии, что безбилетники стали причиной неисполнения плана бюджетных доходов в части неналоговых платежей, сообщало URA.RU. «Зайцев», по данным чиновников, в пермских автобусах и трамваях становится больше с каждым месяцем. Наиболее остро проблема стоит в транспорте, где нет кондукторов, а пассажиры должны самостоятельно оплатить проезд. В июне Хайруллин анонсировал новую систему борьбы с безбилетниками — помогать контролерам должен искусственный интеллект. В свою очередь депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов указывал на лазейку в существующей системе контроля, которая позволяет безбилетникам избежать штрафа.

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Количество безбилетников в общественном транспорте Перми растет, но контролеры не могут с ними ничего поделать. Это признал первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. По его словам, «зайцы» разбегаются, а контролер не в праве их задерживать. «Мы работаем в этом направлении, но понимаете, у нас люди убегают из автобусов. Заходят контролеры, а здоровые мужики тут же в открытые двери выбегают. Контролер не может пассажира даже за руку взять, ему запрещено это делать. Они просто убегают. Такая сегодня ситуация», — пояснил Хайруллин на заседании комитета городской думы по бюджету, где обсуждалась проблема. На заседании депутаты и контрольно-счетная палата указали мэрии, что безбилетники стали причиной неисполнения плана бюджетных доходов в части неналоговых платежей, сообщало URA.RU. «Зайцев», по данным чиновников, в пермских автобусах и трамваях становится больше с каждым месяцем. Наиболее остро проблема стоит в транспорте, где нет кондукторов, а пассажиры должны самостоятельно оплатить проезд. В июне Хайруллин анонсировал новую систему борьбы с безбилетниками — помогать контролерам должен искусственный интеллект. В свою очередь депутат городской думы Эдуард Мирзамухаметов указывал на лазейку в существующей системе контроля, которая позволяет безбилетникам избежать штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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