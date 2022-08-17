Безбилетники сорвали план пополнения бюджета Перми

Доля «зайцев» в пермских автобусах растет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Перми отчиталась перед депутатами об исполнении бюджета города за первые шесть месяцев года. Как выяснилось, по всем статьям неналоговых доходов планы перевыполнены, кроме одной. В минус ушла транспортная отрасль, а именно собираемость платы за проезд в городском транспорте. Во-первых, плохо продаются проездные, а во-вторых, растет число безбилетников, констатировала глава контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева.

«По неналоговым доходам план не исполнен на 20 млн рублей. Основная причина неисполнения — непоступление в запланированном объеме доходов от реализации единых проездных документов. Отмечу, что на неисполнение плана от платы за проезд также повлияло ежемесячное увеличение доли пассажиров, совершивших поездки без оплаты проезда, и превышение этой доли запланированного уровня», — сообщила Батуева на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам.

По ее словам, чиновники мэрии планировали, что доля «зайцев» составит 15%, но на деле она составила 16,7% в апреле, 18,4% в мае, а в июне уже 18,5%. При этом на маршрутах с бескондуктороной системой оплаты безбилетников намного больше — 22,4% по данным за июнь.

Внедрять самостоятельную оплату проезда в пермском транспорте начали в конце 2021 года. Эксперимент активизировался в январе 2022-го. Власти увеличили количество контролеров и штраф за безбилетный проезд. Но, как констатировала сегодня Мария Батуева, это не помогло в наполнении бюджета города.