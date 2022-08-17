Курганские власти избавляются от аварийной больницы

Взамен аварийного здания больницы под Курганом построили новую амбулаторию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники продают деревянное здание больницы под Курганом из-за аварийного состояния. Об этом на запрос URA.RU ответили в пресс-службе правительства региона. Ранее сообщалось, что на торги выставлена участковая больница площадью более 350 квадратных метров за один миллион рублей.

«Бывшее здание участковой больницы было признано аварийным, в связи с чем в 2019 году в поселке Старый Просвет Кетовского района было установлено и введено в эксплуатацию новое здание врачебной амбулатории. Вся необходимая медицинская помощь населению оказывается в новом здании», — сообщили в пресс-службе правительства области. Аварийное здание больницы продается вместе с земельным участком площадью более трех тысяч квадратных метров.

По данным сайте «Торги России», организатором аукциона является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Прием заявок на участие в торгах продлится до пятого сентября 2022 года.

URA писало, что в Кургане продают землю и недострой на территории телецентра. Общая площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. Аукцион состоится седьмого сентября. Также сообщалось, что рядом с аварийным зданием бывшей «Альфа-базы» на продажу выставлен земельный участок, склады и водонапорная башня более чем за 73 млн рублей.