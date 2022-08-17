17 августа 2022

Курганские власти избавляются от аварийной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган, аптека, поликлиника, больница, медицина
Взамен аварийного здания больницы под Курганом построили новую амбулаторию (архивное фото) Фото:

Курганские чиновники продают деревянное здание больницы под Курганом из-за аварийного состояния. Об этом на запрос URA.RU ответили в пресс-службе правительства региона. Ранее сообщалось, что на торги выставлена участковая больница площадью более 350 квадратных метров за один миллион рублей.

«Бывшее здание участковой больницы было признано аварийным, в связи с чем в 2019 году в поселке Старый Просвет Кетовского района было установлено и введено в эксплуатацию новое здание врачебной амбулатории. Вся необходимая медицинская помощь населению оказывается в новом здании», — сообщили в пресс-службе правительства области. Аварийное здание больницы продается вместе с земельным участком площадью более трех тысяч квадратных метров.

По данным сайте «Торги России», организатором аукциона является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Прием заявок на участие в торгах продлится до пятого сентября 2022 года.

URA писало, что в Кургане продают землю и недострой на территории телецентра. Общая площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. Аукцион состоится седьмого сентября. Также сообщалось, что рядом с аварийным зданием бывшей «Альфа-базы» на продажу выставлен земельный участок, склады и водонапорная башня более чем за 73 млн рублей.

Здание бывшей больницы в поселке Старый Просвет под Курганом признали аварийным
Фото:

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Курганские чиновники продают деревянное здание больницы под Курганом из-за аварийного состояния. Об этом на запрос URA.RU ответили в пресс-службе правительства региона. Ранее сообщалось, что на торги выставлена участковая больница площадью более 350 квадратных метров за один миллион рублей. «Бывшее здание участковой больницы было признано аварийным, в связи с чем в 2019 году в поселке Старый Просвет Кетовского района было установлено и введено в эксплуатацию новое здание врачебной амбулатории. Вся необходимая медицинская помощь населению оказывается в новом здании», — сообщили в пресс-службе правительства области. Аварийное здание больницы продается вместе с земельным участком площадью более трех тысяч квадратных метров. По данным сайте «Торги России», организатором аукциона является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Прием заявок на участие в торгах продлится до пятого сентября 2022 года. URA писало, что в Кургане продают землю и недострой на территории телецентра. Общая площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. Аукцион состоится седьмого сентября. Также сообщалось, что рядом с аварийным зданием бывшей «Альфа-базы» на продажу выставлен земельный участок, склады и водонапорная башня более чем за 73 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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