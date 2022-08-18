Дети приняли участие в спектакле, посвященном главному артефакту Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православная активистка Оксана Иванова из Екатеринбурга усмотрела пропаганду поклонения Шигирскому идолу в постановке краеведческого музея. Еще зимой там состоялся спектакль «Сказ о том, как старатели и краеведы Шигирского идола нашли» с участием воспитанников детского сада. Своим мнением по поводу инициативы сотрудников музея Иванова поделилась на личной странице «ВКонтакте».

«BLM по-свердловски (BLM — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США, — прим. ред.). Дети поклоняются Шигирскому идолу в стенах областного краеведческого музея. Очень ждем реакции всех городских борцов с мракобесием и архаикой, адептов светского государства и ответственных товарищей, уверявших, что никакая религиозная пропаганда в стены учреждений культуры не проскочит», — написала Иванова. Также она добавила, что пропаганда, «вполне себе религиозная», все-таки ведется.

К посту активистка прикрепила скрин кадра из спектакля «Сказ о том, как старатели и краеведы Шигирского идола нашли». В описании к видео указано, что спектакль показали 5 февраля воспитанники одного из детских садов города. Его приурочили ко Дню большого Шигирского идола.

Ранее URA.RU писало, что власти Екатеринбурга намерены пиарить Шигирский идол, а вместе с ним и город, в связке с такими мировыми артефактами, как пирамида Хеопса (Египет) и Стоунхендж (Великобритания). При этом не все разделяют эту инициативу, особенно православные свердловчане. Международная группа ученых заявила, что известный Шигирский идол является самым древним изображением злых духов. По их мнению, изображения на уральском артефакте могут олицетворять дьявола.

Дети приняли участие в постановке в День большого Шигирского идола Фото со страницы Оксаны Ивановой, vk.com