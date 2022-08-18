Журналист Хусейн раскритиковал политику Эрдогана по РФ и Украине

19 августа 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Взвешенная политика Реджепа Эрдогана по украинскому конфликту может быть рискованной, считает Тайфур Хусейн Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал похож на личного «почтальона» президента России Владимира Путина. Всему виной его неоднозначная политика, считает журналист Тайфур Хусейн. «Эта взвешенная политика, которая проводится и преподносится как успешная в мировых СМИ, другой вопрос, так ли это на самом деле. На данном этапе Эрдоган больше похож на почтальона президента России, на его партнера, чем на человека, который вести взвешенную политику и быть настоящим посредником между конфликтующими сторонами», — заявил Тайфур Хусейн в интервью BNR. Журналист отметил, что политика «двойной игры», которую ведет Эрдоган, очень рискованна. Однако, считает он, турецкому лидеру такие действия выгодны накануне президентских выборов в 2023 году. Трехсторонняя встреча Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. После турецкий президент заявил, что обсудит итоги встречи с Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским Эрдоган пообещал помогать Киеву в ходе спецоперации РФ. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь жителям Донецкой и Луганской народный республик.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стал похож на личного «почтальона» президента России Владимира Путина. Всему виной его неоднозначная политика, считает журналист Тайфур Хусейн. «Эта взвешенная политика, которая проводится и преподносится как успешная в мировых СМИ, другой вопрос, так ли это на самом деле. На данном этапе Эрдоган больше похож на почтальона президента России, на его партнера, чем на человека, который вести взвешенную политику и быть настоящим посредником между конфликтующими сторонами», — заявил Тайфур Хусейн в интервью BNR. Журналист отметил, что политика «двойной игры», которую ведет Эрдоган, очень рискованна. Однако, считает он, турецкому лидеру такие действия выгодны накануне президентских выборов в 2023 году. Трехсторонняя встреча Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. После турецкий президент заявил, что обсудит итоги встречи с Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским Эрдоган пообещал помогать Киеву в ходе спецоперации РФ. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь жителям Донецкой и Луганской народный республик.