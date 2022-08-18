Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о сбитом беспилотнике

В районе аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.
Он также отметил, что украинские каналы пропаганды начали распространять дезинформацию о своей «успешной атаке». Однако Развозжаев призвал население сохранять спокойствие и верить только информации из официальных источников.
На Украине проходит вынужденная спецоперация, о которой в феврале этого года объявил президент России Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов.
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В районе аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что украинские каналы пропаганды начали распространять дезинформацию о своей «успешной атаке». Однако Развозжаев призвал население сохранять спокойствие и верить только информации из официальных источников. Ранее администрация Крыма сообщала о том, что на военной базе, ответственность за диверсию которой взяли на себя украинские военные, прекратились взрывы. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможности новых взрывов на полуострове. Также ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». На Украине проходит вынужденная спецоперация, о которой в феврале этого года объявил президент России Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов.