Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о сбитом беспилотнике

19 августа 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Севастополе, сообщил Михаил Развозжаев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что украинские каналы пропаганды начали распространять дезинформацию о своей «успешной атаке». Однако Развозжаев призвал население сохранять спокойствие и верить только информации из официальных источников. Ранее администрация Крыма сообщала о том, что на военной базе, ответственность за диверсию которой взяли на себя украинские военные, прекратились взрывы. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможности новых взрывов на полуострове. Также ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». На Украине проходит вынужденная спецоперация, о которой в феврале этого года объявил президент России Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов.

В районе аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что украинские каналы пропаганды начали распространять дезинформацию о своей «успешной атаке». Однако Развозжаев призвал население сохранять спокойствие и верить только информации из официальных источников. Ранее администрация Крыма сообщала о том, что на военной базе, ответственность за диверсию которой взяли на себя украинские военные, прекратились взрывы. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможности новых взрывов на полуострове. Также ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». На Украине проходит вынужденная спецоперация, о которой в феврале этого года объявил президент России Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов.