18 августа 2022

Курганцы жалуются на запах гари в городе. Видео

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Последствия пожара в поле близ коттеджного поселка Совушки. Екатеринбург , дым, задымление, смог, последствия пожара, пожар в поле, лес в дыму, совушки
В Кургане усилился запах гари Фото:

Жители Кургана пожаловались на запах гари, который исходит, предположительно, от тлеющих торфяников. В курганском паблике во «ВКонтакте» опубликовано видео задымленной трассы Курган-Тюмень, снятое ночью.

«Вся дорога в дыму на трассе Курган — Тюмень. Сегодня ночью», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «Вконтакте» под видео задымленной трассы. В комментариях горожане жалуются, что запах гари ощущается несколько дней и предполагают, что могут тлеть торфяники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области URA.RU сообщили, что на сегодняшний день в регионе действующих лесных и ландшафтных пожаров нет. Ранее представители департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов объясняли причину смога и гари в Кургане тлеющими торфяными болотами в Кетовском районе. Они отметили, что болота регулярно проверяют, проливают водой и держат ситуацию под контролем.

Жители Кургана заметили в городе густой туман 11 августа. Из-за этого представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

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Жители Кургана пожаловались на запах гари, который исходит, предположительно, от тлеющих торфяников. В курганском паблике во «ВКонтакте» опубликовано видео задымленной трассы Курган-Тюмень, снятое ночью. «Вся дорога в дыму на трассе Курган — Тюмень. Сегодня ночью», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «Вконтакте» под видео задымленной трассы. В комментариях горожане жалуются, что запах гари ощущается несколько дней и предполагают, что могут тлеть торфяники. В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области URA.RU сообщили, что на сегодняшний день в регионе действующих лесных и ландшафтных пожаров нет. Ранее представители департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов объясняли причину смога и гари в Кургане тлеющими торфяными болотами в Кетовском районе. Они отметили, что болота регулярно проверяют, проливают водой и держат ситуацию под контролем. Жители Кургана заметили в городе густой туман 11 августа. Из-за этого представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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