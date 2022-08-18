В центре Перми перекроют движение для съемок фильма

19 августа 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

В центре Перми снимают большое кино (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Перми для киносъемок перекроют движение на улицах Петропавловская и Окулова. 21 и 24 августа здесь будет работать команда фильма «Фрау» под руководством режиссера Любови Мульменко, сообщили в мэрии. «В Перми на время съемок фильма „Фрау“ будет закрыто движение транспорта по улицам Петропавловской и Окулова. С 16:00 до 20:30 21 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Петропавловской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. А 24 августа будет перекрываться движение всех видов транспорта по улице Окулова на участке от улицы Монастырской до улицы Крисанова», — говорится на сайте администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский режиссер, претендент на «Оскар» и «Кинотавр» Любовь Мульменко снимает в краевой столице полнометражный фильм «Фрау». Выход картины запланирован на 2023 год. Съемочная группа ранее искала локации для съемок в пермских хрущевках и сталинках, а также приглашала непрофессиональных актеров. «Фрау» — не единственная лента, которая снимается в Перми. В регионе снимается до шести фильмов в год. Губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что Пермский край может стать столицей кинопроизводства в России.

В Перми для киносъемок перекроют движение на улицах Петропавловская и Окулова. 21 и 24 августа здесь будет работать команда фильма «Фрау» под руководством режиссера Любови Мульменко, сообщили в мэрии. «В Перми на время съемок фильма „Фрау“ будет закрыто движение транспорта по улицам Петропавловской и Окулова. С 16:00 до 20:30 21 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Петропавловской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. А 24 августа будет перекрываться движение всех видов транспорта по улице Окулова на участке от улицы Монастырской до улицы Крисанова», — говорится на сайте администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский режиссер, претендент на «Оскар» и «Кинотавр» Любовь Мульменко снимает в краевой столице полнометражный фильм «Фрау». Выход картины запланирован на 2023 год. Съемочная группа ранее искала локации для съемок в пермских хрущевках и сталинках, а также приглашала непрофессиональных актеров. «Фрау» — не единственная лента, которая снимается в Перми. В регионе снимается до шести фильмов в год. Губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что Пермский край может стать столицей кинопроизводства в России.