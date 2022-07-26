Пермяков от 50 лет и старше приглашают сняться в большом кино

На съемки фильма «Фрау» пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко приглашают людей от 50 лет и старше. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского театра оперы и балета.
«Хотите стать частью нового фильма Любови Мульменко? Тогда это шанс для вас засветиться на большом экране. Мы ищем людей для массовки на съемки фильма «Фрау», и нам нужны люди от 50 лет и старше, готовые принять участие в съемочном процессе, — сообщается в посте.
Желающим необходимо отправить свои фото, ФИО и дату рождения организаторам кастинга. Контакты доступны в telegram-канале театра. Съемки состоятся 6 августа с 15:30 до 18:00 часов.
Ранее URA.RU сообщало, что претендент на «Оскар» и «Кинотавр» Любовь Мульменко снимет в краевой столице полнометражный фильм «Фрау». Это история о любви и расставании с главным героем, напоминающим персонажа Фореста Гампа. Для съемок фильма в Перми искали квартиры в хрущевках и сталинках.
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На съемки фильма «Фрау» пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко приглашают людей от 50 лет и старше. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского театра оперы и балета. «Хотите стать частью нового фильма Любови Мульменко? Тогда это шанс для вас засветиться на большом экране. Мы ищем людей для массовки на съемки фильма «Фрау», и нам нужны люди от 50 лет и старше, готовые принять участие в съемочном процессе, — сообщается в посте. Желающим необходимо отправить свои фото, ФИО и дату рождения организаторам кастинга. Контакты доступны в telegram-канале театра. Съемки состоятся 6 августа с 15:30 до 18:00 часов. Ранее URA.RU сообщало, что претендент на «Оскар» и «Кинотавр» Любовь Мульменко снимет в краевой столице полнометражный фильм «Фрау». Это история о любви и расставании с главным героем, напоминающим персонажа Фореста Гампа. Для съемок фильма в Перми искали квартиры в хрущевках и сталинках.