18 августа 2022

Охранник, пририсовавший глаза картине в Ельцин Центре, раскаялся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Охранника могут заставить выплатить ущерб в размере 250 тысяч рублей Фото:

Охранник Александр Васильев, который испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры», выставленную ранее в Ельцин Центре в Екатеринбурге, признался, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Если бы я знал, что это московское, я бы даже не подошел. Зачем мне это нужно? Лучше бы не трогал. А тут дети подбежали и [говорят]: „Давай, нарисуй глазки“. Вот и все, а так бы я не подошел», — заявил Александр Васильев.

Александр Васильев испортил картину ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января, когда пририсовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей, а ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. 19 августа Верх-Исетский районный суд решит судьбу охранника, которого судят по делу о вандализме. В настоящий момент картину уже восстановили, а охранника проверил психиатр.

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Охранник Александр Васильев, который испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры», выставленную ранее в Ельцин Центре в Екатеринбурге, признался, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Если бы я знал, что это московское, я бы даже не подошел. Зачем мне это нужно? Лучше бы не трогал. А тут дети подбежали и [говорят]: „Давай, нарисуй глазки“. Вот и все, а так бы я не подошел», — заявил Александр Васильев. Александр Васильев испортил картину ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января, когда пририсовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей, а ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. 19 августа Верх-Исетский районный суд решит судьбу охранника, которого судят по делу о вандализме. В настоящий момент картину уже восстановили, а охранника проверил психиатр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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