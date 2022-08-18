Охранник, пририсовавший глаза картине в Ельцин Центре, раскаялся. Видео

19 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Охранника могут заставить выплатить ущерб в размере 250 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Охранник Александр Васильев, который испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры», выставленную ранее в Ельцин Центре в Екатеринбурге, признался, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Если бы я знал, что это московское, я бы даже не подошел. Зачем мне это нужно? Лучше бы не трогал. А тут дети подбежали и [говорят]: „Давай, нарисуй глазки“. Вот и все, а так бы я не подошел», — заявил Александр Васильев. Александр Васильев испортил картину ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января, когда пририсовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей, а ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. 19 августа Верх-Исетский районный суд решит судьбу охранника, которого судят по делу о вандализме. В настоящий момент картину уже восстановили, а охранника проверил психиатр.

Охранник Александр Васильев, который испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры», выставленную ранее в Ельцин Центре в Екатеринбурге, признался, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Если бы я знал, что это московское, я бы даже не подошел. Зачем мне это нужно? Лучше бы не трогал. А тут дети подбежали и [говорят]: „Давай, нарисуй глазки“. Вот и все, а так бы я не подошел», — заявил Александр Васильев. Александр Васильев испортил картину ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» в начале января, когда пририсовал ручкой небольшие глаза к трем безликим персонажам картины. На момент происшествия он не знал, что произведение искусства стоит 75 миллионов рублей, а ущерб Третьяковской галерее, которой принадлежит картина, составил около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке. 19 августа Верх-Исетский районный суд решит судьбу охранника, которого судят по делу о вандализме. В настоящий момент картину уже восстановили, а охранника проверил психиатр.